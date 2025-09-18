На війні загинув воїн з Коломийщини Михайло Романюк

Ще одна сумна звістка прийшла на Івано-Франківщину із лінії фронту. Від удару ворожого дрону загинув захисник з Отинійської громади Михайло Романюк, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на офіційну сторінку Отинійської селищної територіальної громади.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Полеглому героєві було 29 років

Біль і скорбота знову торкнулися нашої громади, йдеться у офіційному повідомлені.

Герой служив у 24-ій окремій механізованій бригаді

16 вересня 2025 року, під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Старорайське Донецької області, внаслідок удару ворожого FPV-дрона загинув житель села Торговиці Отинійської селищної територіальної громади, старший солдат військової частини А0998 — Михайло Володимирович Романюк (1996 р.н.).

Михайло був молодою людиною, перед якою ще було ціле життя, мрії та плани. Але він свідомо обрав шлях захисника й віддав найдорожче — власне життя — за Україну, за свободу і майбутнє наступних поколінь. Це непоправна втрата для родини, друзів, побратимів та всієї громади. Разом з вами ми схиляємо голови у спільній молитві й розділяємо гіркий біль втрати. Вічна пам’ять і слава Герою України, який у молодому віці став символом мужності та жертовності.

Герої не вмирають!

Про прощання громади із загиблим буде повідомлено додатково.