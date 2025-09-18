На війні загинув воїн з Коломийщини Михайло Романюк

Ще одна сумна звістка прийшла на Івано-Франківщину із лінії фронту. Від удару ворожого дрону загинув захисник з Отинійської громади Михайло Романюк, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на офіційну сторінку Отинійської селищної територіальної громади.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Полеглому героєві було 29 років
Біль і скорбота знову торкнулися нашої громади, йдеться у офіційному повідомлені.
Герой служив у 24-ій окремій механізованій бригаді
16 вересня 2025 року, під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Старорайське Донецької області, внаслідок удару ворожого FPV-дрона загинув житель села Торговиці Отинійської селищної територіальної громади, старший солдат військової частини А0998 — Михайло Володимирович Романюк (1996 р.н.).
Михайло був молодою людиною, перед якою ще було ціле життя, мрії та плани. Але він свідомо обрав шлях захисника й віддав найдорожче — власне життя — за Україну, за свободу і майбутнє наступних поколінь. Це непоправна втрата для родини, друзів, побратимів та всієї громади. Разом з вами ми схиляємо голови у спільній молитві й розділяємо гіркий біль втрати. Вічна пам’ять і слава Герою України, який у молодому віці став символом мужності та жертовності.
Герої не вмирають!
Про прощання громади із загиблим буде повідомлено додатково.