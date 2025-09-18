Сьогодні на Івано-Франківщині прогнозують до 20° тепла

18 вересня в Івано-Франківську та області синоптики прогнозують мінливу хмарність. Опадів в регіоні не передбачається.

Про це повідомили на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, пише Правда.

Температура повітря в Івано-Франківську 18-20° тепла. По області прогнозують 15-20° тепла. У високогір’ї Карпат вночі — 10-15° тепла.

Вітер — північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Вдень місцями пориви — до 15-20 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — 4-6 кілометрів.