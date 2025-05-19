У коледжах та університетах Івано-Франківщини зменшилася кількість студентів

На Івано-Франківщині працюють 12 фахових коледжів та 11 самостійних закладів вищої освіти. У них упродовж навчального 2024-2025 року здобувають освіту приблизно 50 тисяч 800 студентів. Це — на 6,6% менше, ніж торік.

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Про це Суспільному повідомили в Головному управлінні статистики в області, передає Правда.іф.

Серед тих, хто навчається у фахових коледжах області, більшість — чоловіки (59,1%) та студенти віком 15-19 років. Таких — 73,8%.

В університетах переважають жінки, їх — 55,4%. Найбільша частка студентів там — віком 17-24 роки (83,9%).

Більшість студентів на Прикарпатті навчаються на денній формі. Таких — 85,2%.

На бюджеті здобуває освіту приблизно 21 тисяча студентів, на контрактній формі — 29,8.

Загалом у цьому навчальному році у коледжах та університетах Івано-Франківщини здобувають освіту на 3 тисячі 600 студентів менше, ніж торік.

Зменшилася й кількість студентів-іноземців. У вересні 2024 року їх було приблизно 500, а у вересні 2023 — 900.