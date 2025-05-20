Інгольштадт подарував доступний автобус: ним вже встигли вирушити на змагання Івано-Франківські ветерани

Новий, комфортабельний автобус, оснащений спеціальним підйомником для людей на кріслах колісних, нещодавно прибув до Івано-Франківська як подарунок від німецького міста-партнера Інгольштадта. Ця важлива допомога, надана через польське місто-партнер Ополе, вже встигла принести реальну користь. На сучасному транспорті команда ветеранів Прикарпаття вирушила на перший етап Всеукраїнських змагань «Ігри ветеранів» у Рівне.

Три роки плідної співпраці пов’язують Івано-Франківськ та німецький Інгольштадт завдяки партнерству з польським Ополе. За цей час громада вже отримала від німецьких друзів чимало техніки – загалом це вже сьома одиниця передана іноземними партнерами. Найновішим поповненням став цей комфортний туристичний автобус, про який розповів директор КП “Електроавтотранс” Віталій Голутяк.

“Ми співпрацємо вже 3 роки з містом Інгольштадт, це наші хороші друзі з Німеччини, через наше місто-партнер Ополе. Ми маємо симбіоз 3 міст, і вони нам передавали вже багато техніки. Цей автобус є першим у нашій громаді, який є для міжміських перевезень. Він м’який, туристичний. Зокрема ми дуже багато перевозимо дітей, різні екскурсійні поїздки, маємо такі завдання від міської ради. І, звичайно, перевозити дітей в такому автобусі, який пристосований для таких поїздок – це набагато комфортніше, безпечніше і зручніше. Тому ми дуже вдячні нашим колегам з міста Інгольштадт. Це вже 2 автобус, а загалом уже 7 одиниця техніки, яку нам передають, і ми сподіваємось, що він буде служити нашій громаді” , – розповідає директор КП “Електроавтотранс” Віталій Голутяк.

Зі словами глибокої підтримки, солідарності та дружнім посланням до Івано-Франківська звернувся керівник автобусного підприємства німецького міста Інгольштадт, доктор Роберт Франк. Він детально розповів про міцні зв’язки між містами, мотивацію німецької сторони та значення переданого автобуса, особливо у важкий воєнний час.

“Ґрунтовна співпраця триває з містом Ополе, який є нашим містом-партнером в Польщі. Ми хочемо допомогти українському місту Івано-Франківськ, яке в цей час в стані війни, для того, щоб воно здійснювало свою роботу, через місто Ополе. Ми знаємо, що з таким типом автобусів в Україні важка ситуація. Під час засідання міської ради міста Інгольштадт і мерії міста Інгольштадт, було прийнято рішення передати цей автобус до міста Івано-Франківськ – до наших колег, наших партнерів. Ми знаємо, що наші партнери тут, вони зможуть використовувати цей автобус для різних потреб, для перевезення дітей зі шкіл, для перевезення потреб в місті чи, можливо, кудись старших людей. Також автобус пристосований для людей на візках”,– зауважує доктор Роберт Франк.

Новий автобус з Німеччини вже здійснив свою першу важливу поїздку: ним на змагання вирушили ветерани війни. Завдяки оснащенню автобуса підйомником для людей з інвалідністю та всім необхідним, їхня подорож стала комфотнішою та безпечнішою.

Ключовим елементом, що забезпечив такий комфорт та доступність у салоні, став спеціальний підйомник. Про його роботу детально розповів водій КП «Електроавтотранс» Михайло Трищ.

“Працює так, як має бути. Не важко керувати. Керування на пульті. Перший раз потрібно опустити, розкласти, потім піднімається, само розкладається, а потім заїжджають коляски в салон,” – деталізував Михайло Трищ.

Наскільки важливим і зручним є спеціальне оснащення автобуса для пасажирів на кріслах колісних, на власному досвіді переконався Олександр Зірка, який вже випробував його.

“Мені дуже сподобався, дуже зручно, я протестував. Побільше б таких автобусів. Люди на кріслах колісних можуть спокійно заїжджати. Це абсолютно безпечно”,- каже ветеран Олександр Зірка.

Юрій Гапончук, заступник міського голови, начальник Управління з питань ветеранів війни та засновник ГО «Полюби долю», очолив команду ветеранів Прикарпаття, яка вирушила на перший етап Всеукраїнських змагань «Ігри ветеранів» у Рівне. Команда ветеранів Івано-Франківщини, яка вже брала участь у попередніх відборах з інших видів спорту, постійно зростає, залучаючи все більше захисників до адаптивного спорту, і це вимагає відповідного транспорту. Саме тому неоціненною стала допомога німецьких партнерів – новий автобус, спеціально обладнаний підйомником для людей на кріслах колісних, який забезпечує зручність та доступність для всіх учасників команди.

“Мені важливо, щоби хлопці долучалися, розвивалися і їздили на такі змагання. Тут не йдеться про результат, а про ветеранське комʼюніті. Бо ветеран, коли потрапляє у спортивну ветеранську спільноту, то він забуває про свої негаразди, морально розслабляється, перезавантажується і швидше соціалізується в наше суспільство. А суспільство швидше звикає до ветеранів і в синхроні це гарно виходить. Тут основне те, що автобус обладнаний спеціальним підйомником для людей на кріслі колісному, щоб люди не йшли по сходах, не треба було їх підіймати за допомогою ще когось. Цей підйомник допоможе зручно переміщати людей на кріслах колісних”, – зазначає Юрій Гапончук.

Денис Литвінов родом із Запорізької області, з території, що зараз в окупації. Після надважкого поранення – прямого влучання 120-мм міни поблизу Синьківки на Харківщині – боєць 95-ї окремої штурмової бригади втратив дві кінцівки. Свій шлях до відновлення Денис проходить в Івано-Франківську, де отримує протезування та вже знайшов коло підтримки і нових друзів. Для нього адаптивний спорт, і зокрема ця поїздка на змагання новим автобусом, є життєво важливим етапом на шляху до нового життя.

“Поїхав, спробував, сподобалось, тим паче це були командні змагання у Луцьку. А пізніше я пішов на кросфіт, пройшов відбірковий етап в Івано-Франківську, а пізніше в Києві я зайняв 2 місце по Україні. А недавно їхали на волейбол і баскетбол. Ми їздимо на різні змагання. Спорт забирає погані думки, загартовує силу духу, ти собі доказуєш, що ти можеш це зробити. Розумієш, що втрата, ампутація, це не найгірше, що могло статись. Спорт загартовує тебе, робить тебе сильнішим. Найбільше мені подобається баскетбол, гарна командна гра, де від тебе нічого взагалі не залежить, це все команда”– поділився Денис Литвінов.

Ще один ветеран війни Данило Кіхоч розповів, що для нього ця поїздка – більше, ніж просто змагання. Це можливість вийти з дому після двох років після поранення, знайти підтримку в колі побратимів і відчути перезавантаження, яке дає адаптивний спорт. Данило – ветеран ССО, який пішов на контракт у 18 років ще у 2019-му, пройшов Донецький напрямок в АТО, а під час повномасштабного вторгнення захищав Миколаївщину та Херсонщину, де і втратив ногу на островах між Херсонськими берегами. Він поділився своєю історією та очікуваннями від участі.

“На цих змаганнях я вперше. У нас є наш наставник, який нас всіх збирає і він розповідає про змагання, курси. Він сказав, що спочатку будуть змагання в Рівному , я перше не хотів, бо не дуже був готовим до цього, але в нього вийшло мене переконати. Тому хочу щось спробувати, бо я вдома 2 роки просидів, а зараз, так би мовити, прокинувся. Буде достатньо часу провести зі своїми товаришами, бо в місті людей, з якими можна про таке поспілкуватися, дуже-дуже мало”, – розповів Данило Кіхоч.

Разом з іншими ветеранами на змагання новим автобусом вирушив і Євген Семенців. Боєць 42-ї механізованої бригади, який отримав поранення під час мінометного обстрілу, рятуючи товариша, вперше бере участь у подібному заході. Для нього ця поїздка – це не лише шлях до спортивного виклику, але й довгоочікуваний шанс на важливе моральне переключення та відновлення в колі побратимів.

“Дізнався від центру «Superhumans», я там протезувався, підписаний в соцмережах, і побачив там, що буде така подія, захотів спробувати свої сили. Це все вперше. В першу чергу це можливість морально переключитися від буденності, від пережитого минулого. Також побути в колі побратимів”, – говорить Євген Семенців.

Цей автобус став не просто транспортним засобом, а символом міжнародної солідарності та уваги до потреб громади, зокрема тих, хто віддав своє здоров’я за Україну. Вдячність міжнародним партнерам за цей важливий подарунок та глибоку шану захисникам висловив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків. Підкресливши, що саме заради забезпечення комфорту та необхідних можливостей для мешканців, включаючи доступність для людей з інвалідністю, громада просила про такий транспорт.

“Дякуємо Інгольштадту і Ополе за цей подарунок. Бо бачимо, що хлопці з інвалідністю, на кріслах колісних можуть поїхати на змагання. І для цього ми просили, щоб цей автобус служив громаді. Дякуємо, але найбільша вдячність нашим захисникам, які втратили здоровʼя і заради яких ми працюємо і допомагаємо. Це найважливіше!” – підсумовує Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

Новий, комфортабельний автобус, оснащений спеціальним підйомником для людей на кріслах колісних, нещодавно прибув до Івано-Франківська як подарунок від німецького міста-партнера Інгольштадта.

Ця важлива допомога, надана через польське місто-партнер Ополе, вже встигла принести реальну користь. На сучасному транспорті команда ветеранів Прикарпаття вирушила на перший етап Всеукраїнських змагань «Ігри ветеранів» у Рівне.

Три роки плідної співпраці пов’язують Івано-Франківськ та німецький Інгольштадт завдяки партнерству з польським Ополе. За цей час громада вже отримала від німецьких друзів чимало техніки – загалом це вже сьома одиниця передана іноземними партнерами. Найновішим поповненням став цей комфортний туристичний автобус, про який розповів директор КП “Електроавтотранс” Віталій Голутяк.

“Ми співпрацємо вже 3 роки з містом Інгольштадт, це наші хороші друзі з Німеччини, через наше місто-партнер Ополе. Ми маємо симбіоз 3 міст, і вони нам передавали вже багато техніки. Цей автобус є першим у нашій громаді, який є для міжміських перевезень. Він м’який, туристичний. Зокрема ми дуже багато перевозимо дітей, різні екскурсійні поїздки, маємо такі завдання від міської ради. І, звичайно, перевозити дітей в такому автобусі, який пристосований для таких поїздок – це набагато комфортніше, безпечніше і зручніше. Тому ми дуже вдячні нашим колегам з міста Інгольштадт. Це вже 2 автобус, а загалом уже 7 одиниця техніки, яку нам передають, і ми сподіваємось, що він буде служити нашій громаді” , – розповідає директор КП “Електроавтотранс” Віталій Голутяк.

Зі словами глибокої підтримки, солідарності та дружнім посланням до Івано-Франківська звернувся керівник автобусного підприємства німецького міста Інгольштадт, доктор Роберт Франк. Він детально розповів про міцні зв’язки між містами, мотивацію німецької сторони та значення переданого автобуса, особливо у важкий воєнний час.

“Ґрунтовна співпраця триває з містом Ополе, який є нашим містом-партнером в Польщі. Ми хочемо допомогти українському місту Івано-Франківськ, яке в цей час в стані війни, для того, щоб воно здійснювало свою роботу, через місто Ополе. Ми знаємо, що з таким типом автобусів в Україні важка ситуація. Під час засідання міської ради міста Інгольштадт і мерії міста Інгольштадт, було прийнято рішення передати цей автобус до міста Івано-Франківськ – до наших колег, наших партнерів. Ми знаємо, що наші партнери тут, вони зможуть використовувати цей автобус для різних потреб, для перевезення дітей зі шкіл, для перевезення потреб в місті чи, можливо, кудись старших людей. Також автобус пристосований для людей на візках”,– зауважує доктор Роберт Франк.

Новий автобус з Німеччини вже здійснив свою першу важливу поїздку: ним на змагання вирушили ветерани війни. Завдяки оснащенню автобуса підйомником для людей з інвалідністю та всім необхідним, їхня подорож стала комфотнішою та безпечнішою.

Ключовим елементом, що забезпечив такий комфорт та доступність у салоні, став спеціальний підйомник. Про його роботу детально розповів водій КП «Електроавтотранс» Михайло Трищ.

“Працює так, як має бути. Не важко керувати. Керування на пульті. Перший раз потрібно опустити, розкласти, потім піднімається, само розкладається, а потім заїжджають коляски в салон,” – деталізував Михайло Трищ.

Наскільки важливим і зручним є спеціальне оснащення автобуса для пасажирів на кріслах колісних, на власному досвіді переконався Олександр Зірка, який вже випробував його.

“Мені дуже сподобався, дуже зручно, я протестував. Побільше б таких автобусів. Люди на кріслах колісних можуть спокійно заїжджати. Це абсолютно безпечно”,- каже ветеран Олександр Зірка.

Юрій Гапончук, заступник міського голови, начальник Управління з питань ветеранів війни та засновник ГО «Полюби долю», очолив команду ветеранів Прикарпаття, яка вирушила на перший етап Всеукраїнських змагань «Ігри ветеранів» у Рівне. Команда ветеранів Івано-Франківщини, яка вже брала участь у попередніх відборах з інших видів спорту, постійно зростає, залучаючи все більше захисників до адаптивного спорту, і це вимагає відповідного транспорту. Саме тому неоціненною стала допомога німецьких партнерів – новий автобус, спеціально обладнаний підйомником для людей на кріслах колісних, який забезпечує зручність та доступність для всіх учасників команди.

“Мені важливо, щоби хлопці долучалися, розвивалися і їздили на такі змагання. Тут не йдеться про результат, а про ветеранське комʼюніті. Бо ветеран, коли потрапляє у спортивну ветеранську спільноту, то він забуває про свої негаразди, морально розслабляється, перезавантажується і швидше соціалізується в наше суспільство. А суспільство швидше звикає до ветеранів і в синхроні це гарно виходить. Тут основне те, що автобус обладнаний спеціальним підйомником для людей на кріслі колісному, щоб люди не йшли по сходах, не треба було їх підіймати за допомогою ще когось. Цей підйомник допоможе зручно переміщати людей на кріслах колісних”, – зазначає Юрій Гапончук.

Денис Литвінов родом із Запорізької області, з території, що зараз в окупації. Після надважкого поранення – прямого влучання 120-мм міни поблизу Синьківки на Харківщині – боєць 95-ї окремої штурмової бригади втратив дві кінцівки. Свій шлях до відновлення Денис проходить в Івано-Франківську, де отримує протезування та вже знайшов коло підтримки і нових друзів. Для нього адаптивний спорт, і зокрема ця поїздка на змагання новим автобусом, є життєво важливим етапом на шляху до нового життя.

“Поїхав, спробував, сподобалось, тим паче це були командні змагання у Луцьку. А пізніше я пішов на кросфіт, пройшов відбірковий етап в Івано-Франківську, а пізніше в Києві я зайняв 2 місце по Україні. А недавно їхали на волейбол і баскетбол. Ми їздимо на різні змагання. Спорт забирає погані думки, загартовує силу духу, ти собі доказуєш, що ти можеш це зробити. Розумієш, що втрата, ампутація, це не найгірше, що могло статись. Спорт загартовує тебе, робить тебе сильнішим. Найбільше мені подобається баскетбол, гарна командна гра, де від тебе нічого взагалі не залежить, це все команда”– поділився Денис Литвінов.

Ще один ветеран війни Данило Кіхоч розповів, що для нього ця поїздка – більше, ніж просто змагання. Це можливість вийти з дому після двох років після поранення, знайти підтримку в колі побратимів і відчути перезавантаження, яке дає адаптивний спорт. Данило – ветеран ССО, який пішов на контракт у 18 років ще у 2019-му, пройшов Донецький напрямок в АТО, а під час повномасштабного вторгнення захищав Миколаївщину та Херсонщину, де і втратив ногу на островах між Херсонськими берегами. Він поділився своєю історією та очікуваннями від участі.

“На цих змаганнях я вперше. У нас є наш наставник, який нас всіх збирає і він розповідає про змагання, курси. Він сказав, що спочатку будуть змагання в Рівному , я перше не хотів, бо не дуже був готовим до цього, але в нього вийшло мене переконати. Тому хочу щось спробувати, бо я вдома 2 роки просидів, а зараз, так би мовити, прокинувся. Буде достатньо часу провести зі своїми товаришами, бо в місті людей, з якими можна про таке поспілкуватися, дуже-дуже мало”, – розповів Данило Кіхоч.

Разом з іншими ветеранами на змагання новим автобусом вирушив і Євген Семенців. Боєць 42-ї механізованої бригади, який отримав поранення під час мінометного обстрілу, рятуючи товариша, вперше бере участь у подібному заході. Для нього ця поїздка – це не лише шлях до спортивного виклику, але й довгоочікуваний шанс на важливе моральне переключення та відновлення в колі побратимів.

“Дізнався від центру «Superhumans», я там протезувався, підписаний в соцмережах, і побачив там, що буде така подія, захотів спробувати свої сили. Це все вперше. В першу чергу це можливість морально переключитися від буденності, від пережитого минулого. Також побути в колі побратимів”, – говорить Євген Семенців.

Цей автобус став не просто транспортним засобом, а символом міжнародної солідарності та уваги до потреб громади, зокрема тих, хто віддав своє здоров’я за Україну. Вдячність міжнародним партнерам за цей важливий подарунок та глибоку шану захисникам висловив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків. Підкресливши, що саме заради забезпечення комфорту та необхідних можливостей для мешканців, включаючи доступність для людей з інвалідністю, громада просила про такий транспорт.