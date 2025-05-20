ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
ЗСУ знищили 1040 окупантів та 29 артсистем
Диван на коліщатках в темній вітальні

ЗСУ знищили 1030 окупантів, 58 артсистем і систему залпового вогню

Автор: Олег Мамчур
20/05/2025 07:50
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
-Реклама
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Станом на ранок 20 травня росія втратила близько 971 690 військових з початку повномасштабного вторгнення в Україну. За добу втрати ворога в живій силі сягнули 1030 осіб.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати російської армії з 24 лютого 2022 по 16 травня 2025 року орієнтовно становлять:

  • – особового складу ‒ близько 975800 (+1030) осіб
  • – танків ‒ 10834 (+1)
  • – бойових броньованих машин ‒ 22567 (+5)
  • – артилерійських систем – 28067 (+58)
  • – РСЗВ – 1388 (+1)
  • – засобів ППО ‒ 1167
  • – літаків – 372
  • – гелікоптерів – 336
  • – БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36621 (+118)
  • – крилатих ракет ‒ 3197
  • – кораблів /катерів ‒ 28
  • – підводних човнів – 1
  • – автомобільної техніки та автоцистерн – 49093 (+105)
  • – спеціальної техніки ‒ 3894 (+2)