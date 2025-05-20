ЗСУ знищили 1030 окупантів, 58 артсистем і систему залпового вогню

Станом на ранок 20 травня росія втратила близько 971 690 військових з початку повномасштабного вторгнення в Україну. За добу втрати ворога в живій силі сягнули 1030 осіб.
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Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати російської армії з 24 лютого 2022 по 16 травня 2025 року орієнтовно становлять:
- – особового складу ‒ близько 975800 (+1030) осіб
- – танків ‒ 10834 (+1)
- – бойових броньованих машин ‒ 22567 (+5)
- – артилерійських систем – 28067 (+58)
- – РСЗВ – 1388 (+1)
- – засобів ППО ‒ 1167
- – літаків – 372
- – гелікоптерів – 336
- – БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36621 (+118)
- – крилатих ракет ‒ 3197
- – кораблів /катерів ‒ 28
- – підводних човнів – 1
- – автомобільної техніки та автоцистерн – 49093 (+105)
- – спеціальної техніки ‒ 3894 (+2)