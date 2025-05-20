ЗСУ знищили 1030 окупантів, 58 артсистем і систему залпового вогню

Станом на ранок 20 травня росія втратила близько 971 690 військових з початку повномасштабного вторгнення в Україну. За добу втрати ворога в живій силі сягнули 1030 осіб.

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Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати російської армії з 24 лютого 2022 по 16 травня 2025 року орієнтовно становлять: