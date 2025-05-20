Вважався зниклим: загинув захисник Мирослав Дякун з Болехівської громади

Підтверджено загибель болехівчанина — солдата Дякуна Мирослава Мироновича, 8 травня 1977 року народження, який рівно рік вважався зниклим безвісти.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Увесь цей рік його рідні жили надією, вірили, чекали, молилися… Шукали будь-яку згадку про нього в соціальних мережах, писали в пошукові групи, сподіваючись бодай на якусь звістку, що він живий.

Але 19 травня 2025 року, відповідно до Постанови про встановлення особи, виданої СУ ГУНП у Чернівецькій області, Мирослава Мироновича офіційно визнано загиблим.

Чоловік був гранатометником 1-го єгерського відділення 1-го штурмового взводу 3-ї єгерської роти штурмового батальйону військової частини А4056.

Його життя обірвалося 19 травня 2024 року на полі бою — під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Семенівка Покровського району Донецької області.