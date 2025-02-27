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У Коломийській ЦРЛ з'явиться відділення малоінвазивної хірургії
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Коломийській ЦРЛ з’явиться відділення малоінвазивної хірургії

Автор: Олег Мамчур
27/02/2025 15:05
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У Коломийській центральній районній лікарні, у рамках проекту Health Bridge, створять відділення малоінвазивної хірургії із сучасним обладнанням.

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Про це йдеться у повідомленні на facebook-сторінці Коломийської міськради.

“У рамках проєкту у ній  буде відкрито відділення малоінвазивної хірургії, для якого придбають сучасне обладнання: наркозно-дихальний апарат, операційний рентгенопрозорий стіл, лампу операційну безтіньову, сухожарову шафу, лапароскопічну стійку, портативний УЗД-апарат, електрокардіограф, дефібрилятор-монітор, аналізатор електролітів та газів крові, артроскопічну стійку та ряд іншої важливої техніки”, – зазначається у повідомленні.

Окрім того, для медпрацівників організують й навчання з передових клінічних навичок.