Чоловіки, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, перетинатимуть кордон на загальних підставах

Уряд вніс зміни в Правила перетинання державного кордону, визначених Постановою КМУ від 27.01.1995 № 57, для окремих категорій громадян України.

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Відтак відсьогодні під час дії правового режиму воєнного стану пропуск через кордон громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які перевозять медичні вантажі, гуманітарну допомогу, здійснюватиметься на загальних підставах, пише Правда.

Раніше рішення про їхній виїзд ухвалювали Міністерство розвитку громад та територій України, або військові адміністрації, але ця норма більше не діє.