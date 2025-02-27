ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
З Івано-Франківська передали чергову допомогу на фронт
Диван на коліщатках в темній вітальні

З Івано-Франківська передали чергову допомогу на фронт

Автор: Олег Мамчур
27/02/2025 14:32
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

З Івано-Франківська передали допомогу 128 окремій бригаді ТРО “Дике Поле” СВ ЗСУ.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Про це повідомляє мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

“Заїхав до 128 окремої бригади ТрО «Дике Поле» СВ ЗСУ. Привітав з третьою річницею від дня створення! Дякуємо за кожен день боротьби та захист від агресора”.

Руслан Марцінків вручив захисникам і захисницям відзнаки «За честь і звитягу», а також памʼятні годинники – на знак пошани та великої вдячності від нашої громади.

“Ну, і звичайно, передав 100 FPV-дронів, три мавіки 3Т та інше спорядження для бійців”.