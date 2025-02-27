З Івано-Франківська передали чергову допомогу на фронт

З Івано-Франківська передали допомогу 128 окремій бригаді ТРО “Дике Поле” СВ ЗСУ.

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Про це повідомляє мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

“Заїхав до 128 окремої бригади ТрО «Дике Поле» СВ ЗСУ. Привітав з третьою річницею від дня створення! Дякуємо за кожен день боротьби та захист від агресора”.

Руслан Марцінків вручив захисникам і захисницям відзнаки «За честь і звитягу», а також памʼятні годинники – на знак пошани та великої вдячності від нашої громади.