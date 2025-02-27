З Івано-Франківська передали чергову допомогу на фронт

З Івано-Франківська передали допомогу 128 окремій бригаді ТРО “Дике Поле” СВ ЗСУ.
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Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це повідомляє мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.
“Заїхав до 128 окремої бригади ТрО «Дике Поле» СВ ЗСУ. Привітав з третьою річницею від дня створення! Дякуємо за кожен день боротьби та захист від агресора”.
Руслан Марцінків вручив захисникам і захисницям відзнаки «За честь і звитягу», а також памʼятні годинники – на знак пошани та великої вдячності від нашої громади.
“Ну, і звичайно, передав 100 FPV-дронів, три мавіки 3Т та інше спорядження для бійців”.