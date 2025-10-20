У Коломиї дружини ветеранів отримають по 100 тисяч гривень на розвиток власного бізнесу

У Коломиї дружини ветеранів отримають гранти на розвиток власного бізнесу завдяки конкурсу стартапів і бізнес-ідей «Ветеранська справа-2025».

Про це повідомляє міський голова Богдан Станіславський.

Участь у конкурсі взяли чотири дружини ветеранів, серед яких комісія визначила трьох переможниць, які отримають сертифікати на 100 тис. грн для розвитку свого бізнесу.

Леся Кушнірук – власниця авторської кондитерської студії, прагне розширити виробництво, облаштувати сучасний, комфортний робочий простір і створити школу для майбутніх кондитерів.

– власниця авторської кондитерської студії, прагне розширити виробництво, облаштувати сучасний, комфортний робочий простір і створити школу для майбутніх кондитерів. Зоряна Максименко планує відкрити студію «Квіто-Слово», де надаватиме освітньо-реабілітаційні послуги у сфері логопедії та психології з використанням сучасних методик і психоемоційної підтримки для дітей та дорослих.

планує відкрити студію «Квіто-Слово», де надаватиме освітньо-реабілітаційні послуги у сфері логопедії та психології з використанням сучасних методик і психоемоційної підтримки для дітей та дорослих. Наталія Іванишин розвиває бренд сучасного українського одягу з елементами вишивки. Вона прагне вивести свій бренд на міжнародні платформи, а також реалізовувати індивідуальні проєкти, зокрема пошив корпоративного брендового одягу.