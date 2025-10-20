ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Перегінська громада попрощалася із захисником України Богданом Гоцманом ФОТО

Автор: Петро Якимчук
Сьогодні, 20 жовтня, на Прикарпатті попрощалися з Богданом Гоцманом

Про це повідомили в перегінській громаді, пише Правда ІФ

Смерть забрала воїна Богдана Гоцмана (15.05.1969-19.10.2025 рр), жителя села Ясень.

Людина тримає портрет українського військовослужбовця

Богдан знав про війну не із чуток, а брав участь в обороні нашої держави ще з часів АТО/ООС, згодом – з початку повномасштабного вторгнення.

Був вдома, а з весни 2025 року продовжив службу в охороні в Сумській області (Прикордонні війська України). В липні 2025 року отримав поранення, лікувався, за станом здоров’я залишився вдома в рідному селі, де і помер.

Люди з прапорами на церемонії в українських горах
Похорон Богдана Гоцмана
Труна, накрита прапором України, на церемонії прощання
Портрет українського військового на тлі прапора
Похоронна церемонія з українським прапором та людьми
Похоронна церемонія в українській церкві з прапором
Квіти та табличка на похоронній церемонії

