За вихідні на Калущині до адмінвідповідальності притягнули 7 осіб

Автор: Уляна Роднюк
Український поліцейський біля патрульного автомобіля
Протягом 18-19 жовтня на спецлінію 102 надійшло 88 повідомлень від мешканців Калуського району на Івано-Франківщині. Усі сигнали опрацьовані.

Про оперативну обстановку на території Калущини за вихідні повідомив Калуський районний відділ поліції.

На спецлінію 102 надійшло 88 повідомлень від мешканців Калуського району, серед них одне — про крадіжку.

До адміністративної відповідальності поліціянти притягнули 7 осіб, з них:

  • 1 особу — за вчинення дорожньо-транспортної пригоди;
  • 2 особи — за вчинення домашнього насильства.

Поліція Калущини закликає дотримуватись правил воєнного стану, комендантської години та не ігнорувати сигналів оповіщення; не порушувати правила дорожнього руху та не сідати за кермо в нетверезому стані.

У разі виявлення правопорушень телефонуйте до чергової частини Калуського районного відділу поліції ГУНП в області за телефоном: 067 344-40-33 або на лінію 102.

