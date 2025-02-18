У Коломиї громада зустрічає скорботний кортеж з полеглим воїном Русланом Возним

Сьогодні, 18 лютого, о 16:00, до Коломиї прибуде скорботний кортеж з тілом захисника, номера обслуги 2 артилерійського взводу артилерійської батареї аеромобільного батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Руслана Возного.

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Пише Правда.іф з посиланням на Богдана Станіславського.

Кортеж проїде вулицями Мазепи, Бандери, Січових Стрільців, Тарабалки, Петлюри, Франка, Театральна до собору Преображення Христового УГКЦ.

Парастас відбудеться сьогодні, 18 лютого, о 17:00 у соборі Преображення Христового УГКЦ.

Чин похорону розпочнеться завтра, 19 лютого, о 10:00 у цьому ж соборі.

Поховають захисника на Алеї Слави.