У Коломиї громада зустрічає скорботний кортеж з полеглим воїном Русланом Возним

Сьогодні, 18 лютого, о 16:00, до Коломиї прибуде скорботний кортеж з тілом захисника, номера обслуги 2 артилерійського взводу артилерійської батареї аеромобільного батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Руслана Возного.
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Пише Правда.іф з посиланням на Богдана Станіславського.
Кортеж проїде вулицями Мазепи, Бандери, Січових Стрільців, Тарабалки, Петлюри, Франка, Театральна до собору Преображення Христового УГКЦ.
Парастас відбудеться сьогодні, 18 лютого, о 17:00 у соборі Преображення Христового УГКЦ.
Чин похорону розпочнеться завтра, 19 лютого, о 10:00 у цьому ж соборі.
Поховають захисника на Алеї Слави.