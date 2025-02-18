Прикордонники затримали мешканці Івано-Франківської та Хмельницької областей у “плащах-невидимках” біля кордону з Румунією. ФОТО. ВІДЕО

Іномарку, якою мешканець Чернівецької області, здійснював доставку чотирьох чоловіків до державного кордону з Румунією, затримали прикордонники на ділянці відділу прикордонної служби «Мамалига».

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Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України, пише Правда.іф.

Від заздалегідь визначеної точки провідник, виконуючи дистанційно вказівки головного організатора протиправної схеми, мав вказати чоловікам подальший маршрут незаконного перетинання кордону, прослідкувати за їхнім рухом та відзвітувати перед організатором.

Проте оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону викрили задум про підготовку порушення державного кордону групою осіб та затримали їх неподалік кордону.

Порушники ретельно готувалися, адже були екіпіровані так званими плащами-невидимками, в яких планували рухатися далі і в яких людину не видно за допомогою тепловізора.

Під час спілкування з затриманими прикордонники дізналися, що мешканці Івано-Франківської та Хмельницької областей знайшли організатора протиправної схеми через один з телеграм-каналів. За незаконне переправлення за кордон чоловіки заплатили йому по 8 тисяч євро.

Стосовно провідника до правоохоронних органів направлено повідомлення за статтею 332 Кримінального кодексу України. Відомості внесені до ЄРДР. Відносно решти затриманих складені протоколи про адміністративне правопорушення.

Наразі тривають заходи зі встановлення місця знаходження організатора незаконної оборудки.