Понад 10 тисяч хлопців вирішили укласти «Контракт 18-24»

У застосунку “Резерв+” кількість звернень щодо укладання річного “мотиваційного контракту” для служби в армії для добровольців віком від 18 до 24 років вже перевищила 10 тисяч.

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Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в етері телемарафону, передає ТСН.

Він заявив, що таку кількість звернень через застосунок “Резерв+” Міноборони отримало лише за тиждень роботи програми.

Лазуткін заявив, що подати заявку на проходження служби за “Контрактом 18-24” можна не лише через застосунок “Резерв+”.

“Скажімо так, в цей “периметр”, тому що є ще можливість безпосередньо в бригадах рекрутуватися, є центр рекрутингу, є сайт “18-24″” – розповів Лазуткін.

Він додав, що відтак добровольці у віці від 18 до 24 роки мають “кілька можливостей потрапити на цей контракт”.