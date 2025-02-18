Прикарпатець ошукав коломиян на близько 340 тисяч гривень

Житель Івано-Франківської області під приводом легкого заробітку в інтернеті переконував потерпілих у необхідності надати йому їхні особисті дані нібито для створення банківських рахунків.

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За процесуального керівництва прокурорів Коломийської окружної прокуратури повідомлено про підозру 23-річному мешканцю Коломийщини у незаконному збиранні, зберіганні конфіденційної інформації про особу, крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану, шахрайстві, підробці документів на переказ електронних грошей, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційної (автоматизованої) системи (ч. 1, ч. 2 ст. 182, ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 1, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209, ч. 1, ч. 2 ст. 361 КК України), повідомляє прокуратура області, пише Правда.іф.

За даними слідства, упродовж 2024 року підозрюваний під приводом легкого заробітку в інтернеті переконував потерпілих у необхідності надати йому їхні особисті дані нібито для створення банківських рахунків. Маючи доступ до онлайн-банкінгу потерпілих, він збільшував кредитні ліміти та перераховував кошти на власні рахунки.

У подальшому одержані кошти легалізував, а саме здійснював покупки електронної валюти в різних онлайн казино.

Встановлено, що фігуранту вдалось ошукати 12 потерпілих, яким завдано збитків на загальну суму близько 340 тис. грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області.