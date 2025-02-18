Укрзалізниця відремонтувала два плацкартні вагони поїзда Київ-Рахів, що курсує через Франківськ. ФОТО

Укрзалізниця оновила інтер’єр, встановила кондиціонери, вакуумні туалети, розетки та USB-порти у двох плацкартних вагонах, які з 18 лютого дня курсуватимуть у складі поїзда Київ-Рахів через Прикарпаття.

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Укрзалізниця розповіла про завершення капітально-відновлювальних ремонтів двох пасажирських плацкартних вагонів, які вже 18 лютого доповнять склад поїзда №95/96 сполученням Київ-Рахів, що курсує через Прикарпаття.

Під час ремонту, який проводився на власних потужностях компанії, оновили інтер’єр та зовнішнє лакове покриття вагонів, встановили сучасні табло. Також вагони обладнали системою кондиціювання та вакуумними туалетами.

Для зручності пасажирів, біля кожного місця розмістили стандартні розетки, USB-порти та порти Type-C. Особливу увагу приділили маркуванню шрифтом Брайля для незрячих пасажирів, а також оновленню освітлення з можливістю індивідуального керування.

В Укрзалізниці повідомили, що робота з оновлення рухомого складу триває – у лютому планують випустити загалом 6 вагонів після капітального ремонту, частина з яких також курсуватиме маршрутами, що проходять через Прикарпаття.