У Коломиї відкрили меморіальну дошку Петру Івановичу

Петро народився 10 серпня 1977 року в Коломиї. Тут минуло його дитинство, тут він здобував освіту — спершу у школі №10, а потім у професійно-технічному училищі №17. Коли країна покликала до зброї, Петро без вагань став у стрій. 31 листопада 2023 року був мобілізований і служив солдатом легендарної 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Вірний присязі й побратимам, він до останнього виконував свій обов’язок. 10 лютого 2024 року поблизу населеного пункту Веселе на Донеччині Петро Іванович загинув від численних поранень, спричинених атакою ворожого безпілотника.
Пише Правда.ІФ з посиланням на голову Коломийської громади Богдан Станіславський.
“Його ім’я вписане у вічну Книгу пам’яті нашої громади. Ми бережемо спогад про Героїв, які заплатили найвищу ціну, і наш святий обов’язок — передавати цю пам’ять дітям і онукам, щоб ніколи не зникала правда про їхню мужність і жертовність”, – зазначають у дописі.