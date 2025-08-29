ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Коломиї відкрили меморіальну дошку Петру Івановичу

Автор: Уляна Роднюк
29/08/2025 08:25
Петро народився 10 серпня 1977 року в Коломиї. Тут минуло його дитинство, тут він здобував освіту — спершу у школі №10, а потім у професійно-технічному училищі №17. Коли країна покликала до зброї, Петро без вагань став у стрій. 31 листопада 2023 року був мобілізований і служив солдатом легендарної 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Вірний присязі й побратимам, він до останнього виконував свій обов’язок. 10 лютого 2024 року поблизу населеного пункту Веселе на Донеччині Петро Іванович загинув від численних поранень, спричинених атакою ворожого безпілотника.

Пише Правда.ІФ з посиланням на голову Коломийської громади Богдан Станіславський.

“Його ім’я вписане у вічну Книгу пам’яті нашої громади. Ми бережемо спогад про Героїв, які заплатили найвищу ціну, і наш святий обов’язок — передавати цю пам’ять дітям і онукам, щоб ніколи не зникала правда про їхню мужність і жертовність”, – зазначають у дописі.

