Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

29 серпня – День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України;

– 105 років від дня народження Михайла Ґави (1920-1997), українсько-канадського громадського діяча і театрознавця, уродженця с. Кунисівці Городенківського району (нині Чернелицької селищної територіальної громади Коломийського району)

– 80 років від створення обласної бібліотеки для дітей та юнацтва (1945). Сьогодні це Івано-Франківська обласна бібліотека для дітей.

