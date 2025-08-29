ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Календар серпня 2025 з датами і днями тижня.
Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

Автор: Любов Семанишин
29/08/2025 08:50
Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

29 серпня – День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України;

– 105 років від дня народження Михайла Ґави (1920-1997), українсько-канадського громадського діяча і театрознавця, уродженця с. Кунисівці Городенківського району (нині Чернелицької селищної територіальної громади Коломийського району)

– 80 років від створення обласної бібліотеки для дітей та юнацтва (1945). Сьогодні це Івано-Франківська обласна бібліотека для дітей.

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.

