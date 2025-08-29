Якою буде погода в Івано-Франківську та області 29 серпня

По Івано-Франківську та області мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології.

Температура повітря по місту: вночі 10-12°, вдень 29-31°. По області: вночі 10-15°, вдень 26-31 °. У високогір’ї Карпат: вночі 8-13 °, вдень 21-26 °.

Медико-метеорологічні умови 1-го типу.

Видимість на автошляхах добра, в тумані 600-900 м.