Чоловік у військовій формі зі свічкою пам'яті.
Підтвердилась загибель воїна Анатолія Петрука з Коломийщини, який вважався зниклим безвісти

Автор: Уляна Роднюк
29/08/2025 09:46
Підтвердилась загибель воїна, жителя села Пилипи Матеївецької громади 38-річного Анатолія Петрука.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Центральну бібліотеку Матеївецької громади.

“Відданий Військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконуючи свій військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність Анатолій Михайлович загинув 22.05.2024 р. поблизу населеного пункту Костянтинівка що на Донеччині. Довгий час родина жила надією і вірила у диво… Його всі чекали живим… але він повернувся у вічність… Його шлях – це шлях мужності, любові до рідної землі та готовність віддати найдорожче – своє життя, за наше мирне завтра! Висловлюємо щирі слова співчуття рідним, друзям, близьким та побратимам Героя Анатолія”,- йдеться у дописі.

