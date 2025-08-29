Запуск картки “Галка” у жовтих маршрутках Франківська відклали до листопада

Мешканці Івано-Франківська зможуть розрахуватися карткою “Галка” у приватному транспорті з листопада.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків під час ефіру на ТРК “Вежа”, пише КУРС.
За його словами, наразі виникла проблема з постачанням валідаторів.
“Є проблема з постачанням самих валідаторів. Ми переговорили з усіма перевізниками. На 1 листопада ми будемо готові забезпечити валідування”, – повідомив Марцінків.
Він не уточнив, чи з листопада карткою “Галка” у приватному транспорті зможуть скористатися всі пасажири чи лише пільгові категорії.