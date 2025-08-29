ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Запуск картки "Галка" у жовтих маршрутках Франківська відклали до листопада
Автор: Олег Мамчур
29/08/2025 10:15
Мешканці Івано-Франківська зможуть розрахуватися карткою “Галка” у приватному транспорті з листопада.

Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків під час ефіру на ТРК “Вежа”, пише КУРС.

За його словами, наразі виникла проблема з постачанням валідаторів.

“Є проблема з постачанням самих валідаторів. Ми переговорили з усіма перевізниками. На 1 листопада ми будемо готові забезпечити валідування”, – повідомив Марцінків.

Він не уточнив, чи з листопада карткою “Галка” у приватному транспорті зможуть скористатися всі пасажири чи лише пільгові категорії.

