Перша ліга: анонс матчу «Лівий Берег» – «Прикарпаття»

Четвертий тур VBET Першої ліги розтягнеться на три дні вікенду. У п’ятницю на Київщині буде зіграно два матчі, один з яких пройде на новій арені “Лівий Берег”. Саме тут о 15:30 однойменна команда прийматиме “Прикарпаття-Благо”.

Кияни після повернення до Першої ліги програли на виїзді “Агробізнесу” (0:2). Однак, наступні дві гри перемогли – вдома “Пробій” (3:1) і на виїзді “Вікторію” (2:1), пише Правда.

Іванофранківці, ж навпаки, стартували з двох поспіль гостьових перемог — над “Вікторією” (2:0) і “Фенікс-Маріуполем” (2:0), а в минулому турі вдома розгромно поступилися “Чернігову” (0:3).

В обох команд — по 6 очок, тож зустріч четвертої і п’ятої команд цілком претендує на центральний матч туру.