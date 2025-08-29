У Києві завершили рятувальні роботи на місці вчорашнього російського удару

У Дарницькому районі Києва завершили рятувальні роботи на місці російського удару по житловому будинку у нiч на 28 серпня. Загалом внаслідок атаки загинули 23 людини, серед них – четверо дітей.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає ПравдаІФ.

«На місці російського удару по житловому будинку в Києві у Дарницькому районі завершилися рятувальні роботи. Триває розбір зруйнованих конструкцій. Станом на цей час відомо про 22 загиблих тільки в одному цьому місці влучання, серед них чотири дитини. Найменшій дівчинці не виповнилось і трьох років», – йдеться у повідомленні.

Загалом внаслідок атаки загинули 23 людини, доля ще восьми залишається невідомою. Ще 53 особи отримали поранення, усім надано необхідну медичну допомогу. На місці працювали рятувальники, поліцейські, медики та комунальні служби.

Президент Володимир Зеленський вкотре наголосив, що росія має відповідати за удари по Українi та закликав світ до сильних санкцій та тиску на рф.