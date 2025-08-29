На 73-му році життя помер колишній очільник Богородчан Богдан Клебан

Богородчанська селищна рада повідомила про смерть колишнього голови селища Богдана Клебана. Він помер на 73-му році життя.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Богдан Зіновійович народився 26 квітня 1952 року й майже все життя присвятив служінню людям та рідній землі, пише Ратуша.

За роки своєї діяльності він неодноразово був відзначений грамотами, подяками та нагородами, але найбільшою для нього завжди була довіра і вдячність громади.

Його смерть стала непоправною втратою для депутатів, працівників селищної ради, а також усіх, хто знав і шанував цю людину.

Селищна рада висловила щирі співчуття дружині Тамарі, сину Ігорю, рідним та близьким покійного.