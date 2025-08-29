ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
В Івано-Франківській громаді попрощаються з військовим Віктором Кисельовим
Автор: Олег Мамчур
29/08/2025 12:24
В Івано-Франківській громаді 30 серпня 2025 року попрощаються з 50-річним військовослужбовцем Віктором Кисельовим.

Про це повідомили на Facebook-сторінці комунального підприємства “Міська ритуальна служба”.

Віктор Кисельов народився 23 серпня 1975 року. Солдат загинув 26 серпня 2025.

30 серпня о 9:00 — початок прощання з Віктором Кисельовим у Будинку смутку на вулиці Ребета, 3 в Івано-Франківську.

Воїна поховають того ж дня на Алеї героїв в селі Чукалівка.

