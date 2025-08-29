В Івано-Франківській громаді попрощаються з військовим Віктором Кисельовим

В Івано-Франківській громаді 30 серпня 2025 року попрощаються з 50-річним військовослужбовцем Віктором Кисельовим.
Про це повідомили на Facebook-сторінці комунального підприємства “Міська ритуальна служба”.
Віктор Кисельов народився 23 серпня 1975 року. Солдат загинув 26 серпня 2025.
30 серпня о 9:00 — початок прощання з Віктором Кисельовим у Будинку смутку на вулиці Ребета, 3 в Івано-Франківську.
Воїна поховають того ж дня на Алеї героїв в селі Чукалівка.