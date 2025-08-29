ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Деталі смертельної аварії у Франківську: загинула жінка, двох водіїв госпіталізували. ФОТО
Автор: Олег Мамчур
29/08/2025 12:55
Прикарпатські поліцейські встановлюють обставини смертельної автопригоди в обласному центрі.

У результаті ДТП загинула пасажирка легковика, а двоє водіїв отримали травми та доставлені до лікувального закладу. За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження, пише Правда з посиланням на обласну поліцію.

28 серпня близько 19:30 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Василя Стуса в Івано-Франківську.

Попередньо правоохоронці встановили, що 43- річний водій автомобіля Daewoo Nexia, мешканець обласного центру, виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення з автомобілем Ford Escape під керуванням 38-річної жительки Крихівців.

Унаслідок ДТП 43-річна пасажирка автомобіля Daewoo, мешканкаІвано-Франківськогорайону, загинула на місці події. Обох водіїв з тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу.

У лікарні у керманичів відібрано зразки крові для перевірки на стан алкогольного сп’яніння.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого).

