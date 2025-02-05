У Коломиї закуплять тридцять “мавіків” для 10-ї гірсько-штурмової бригади

У Коломийській громаді оголосили публічну закупівлю на придбання 30 квадрокоптерів DJI Mavic 3T Enterprise (Thermal) для “едельвейсів”. Це – частина від запиту на 10 мільйонів гривень для “десятки”, які передбачені на перший квартал цього року.
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Про це повідомляє міський голова Богдан Станіславський, передає Правда.іф
“Закупівля другої частини запиту, а саме FPV-дронів, відбудеться незабаром. Тож запрошую підприємців подавати пропозиції на торги, щоб ми могли якомога швидше передати захисникам такі необхідні дрони”, – каже мер
Посилання на закупівлю: https://zakupivli.pro/gov/tenders/ua-2025-02-04-005048-a
За словами Станіславського, у найближчих планах ще закупівля FPV-дронів, а згодом – РЕБів для коломийського 77-го батальйону територіальної оборони.