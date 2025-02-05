Навіщо Росії Дніпропетровська область: офіцер ЗСУ зробив несподівану заяву

На його думку, йти на Дніпропетровщину – це занадто виснажливо для ворога. Пише ТСН

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Офіцер ЗСУ, екс-командир роти ударних БПЛА “Шершні Довбуша” 68-ї окремої Єгерської бригади Андрій Оністрат вважає, що росіянам нелогічно йти на Дніпропетровську область.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю ведучій ТСН Наталі Островській.

За словами військового, російській армії потрібна Донецька область.

“Вони хочуть Донецьку область. Їм нелогічно йти в Дніпропетровську область. Там, по-перше, села – це значить вони будуть йти довго. Друга історія – так а що Дніпропетровська область, ну зайшли вони в Дніпропетровську область, і що?…Це ж у них в Конституції вже написано”, – каже Андрій Оністрат.

Крім того, на його думку, це занадто виснажливо для ворога.