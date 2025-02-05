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Навіщо Росії Дніпропетровська область: офіцер ЗСУ зробив несподівану заяву
Диван на коліщатках в темній вітальні

Навіщо Росії Дніпропетровська область: офіцер ЗСУ зробив несподівану заяву

Автор: Орися Корчун
05/02/2025 14:05
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На його думку, йти на Дніпропетровщину – це занадто виснажливо для ворога. Пише ТСН

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Офіцер ЗСУ, екс-командир роти ударних БПЛА “Шершні Довбуша” 68-ї окремої Єгерської бригади Андрій Оністрат вважає, що росіянам нелогічно йти на Дніпропетровську область.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю ведучій ТСН Наталі Островській.

За словами військового, російській армії потрібна Донецька область.

“Вони хочуть Донецьку область. Їм нелогічно йти в Дніпропетровську область. Там, по-перше, села – це значить вони будуть йти довго. Друга історія – так а що Дніпропетровська область, ну зайшли вони в Дніпропетровську область, і що?…Це ж у них в Конституції вже написано”, – каже Андрій Оністрат.

Крім того, на його думку, це занадто виснажливо для ворога.

“Тому, я думаю, що якщо б я на їх місці був, то я б обрав перший варіант іти туди (на Донецьку область – ред.), другий варіант – іти на Запоріжжя і тільки третій варіант іти на Дніпро. Це моя логіка мені підказує, як би я робив на їх місці”, – розповів військовий.