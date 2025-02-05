На Прикарпатті попрощаються з військовослужбовцем Мирославом Марущаком

6 січня в селі Турка П’ядицької громади поховають військовослужбовця Мирослава Марущака. Боєць помер вдома, перебуваючи на реабілітації після тяжких поранень на фронті.
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Про це у коментарі Суспільному розповів староста Турківського старостинського округу Любомир Кобацький.
З його слів, Мирослав Марущак народився 16 лютого 1993 року, проживав у селі Турка. Служив солдатом у 58 окремій мотопіхотній бригаді.
“Мирослав пішов на фронт десь у червні-липні 2024 року. У серпні був тяжко поранений на Запорізькому напрямку. У Запорізькій лікарні, куди його ушпиталили, поставили діагноз — поранення, контузії, каліцтво”, — говорить Любомир Кобацький.
Після лікування Мирослава Марущака скерували додому на 30 днів реабілітації. Однак 4 лютого 2025 року військовослужбовець помер.
5 лютого о 18:00 у Будинку культури села Турка почнеться парастас за бійцем. Поховають воїна 6 лютого о 10:00 на місцевому кладовищі.