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У Курській області загинув 33-річний воїн з Івано-Франківщини Дмитро Зінов'єв
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Курській області загинув 33-річний воїн з Івано-Франківщини Дмитро Зінов’єв

Автор: Олег Мамчур
05/02/2025 14:47
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Під час бойового завдання у Курській області рф загинув стрілець Дмитро Зінов’єв з Верховинського району.

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Про це повідомили на сайті Верховинської районної військової адміністрації.

Дмитро Зінов’єв народився 21 січня 1992 року у селі Білоберізка.

У Збройних силах України він служив стрільцем кулеметного взводу роти вогневої підтримки 225 окремого штурмового батальйону. Мав звання “старший солдат”.

“Мужньо ніс службу на одному з найважчих напрямків. Без вагань став на захист східних кордонів країни, мужньо боровся за свободу українського народу”, — йдеться у дописі.

Дмитро Зінов’єв загинув 29 січня 2025 року через мінометний обстріл у Курській області РФ.