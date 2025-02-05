Івано-Франківський геріатричний пансіонат отримав спеціалізований автомобіль. ФОТО

Всеукраїнська асоціація фахівців з громадського здоров’я у співпраці з ПРООН в Україні передала спеціалізований транспортний засіб на базі Citroën Berlingo Івано-Франківському геріатричному пансіонату.

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Автомобіль пристосований для перевезення користувачів крісла колісного, що значно покращить доступ мешканців пансіонату до реабілітаційних і соціальних послуг.

Завдяки цьому транспорту пансіонат зможе організовувати перевезення осіб, які постраждали від вибухонебезпечних предметів під час війни, до місць реабілітації та відпочинку як у Івано-Франківську, так і за його межами.

«Цей транспортний засіб значно покращить мобільність постраждалих осіб та сприятиме їхній реабілітації. Завдяки підтримці партнерів ми можемо впроваджувати ефективні рішення для підсилення соціальних закладів і допомоги найбільш вразливим категоріям населення», — зазначив Руслан Савчук, Голова Правління Всеукраїнської асоціації фахівців з громадського здоров’я.

«Дякуємо ПРООН та всім партнерам за підтримку України. Такі ініціативи допомагають у складний час зміцнювати систему соціального захисту області», — резюмувала Світлана Онищук, голова Івано-Франківської ОВА.

Проєкт «Впровадження моделі організації допомоги постраждалим від ВНП в територіальних громадах Київської та Івано-Франківської областей України» реалізує Всеукраїнська асоціація фахівців з громадського здоров’я за підтримки ПРООН в Україні у межах проєкту «Трансформаційне відновлення задля безпеки людей в Україні» за фінансової підтримки уряду Японії.