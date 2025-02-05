“Злив” інформацію з обмеженим доступом: прикарпатцю повідомили про підозру

На Прикарпатті повідомлено про підозру працівнику сервісного центру за фактом несанкціонованого розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованій системі.

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Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура, передає Правда.іф

За процесуального керівництва прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури повідомлено про підозру спеціалісту сервісного центру за фактом несанкціонованого розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованій системі ( ч. 1 ст. 361-2 КК України).

За даними слідства, у травні 2023 року підозрюваний, займаючи відповідну посаду та маючи доступ до Єдиного державного реєстру транспортних засобів «злив» інформацію про транспортний засіб третій особі.

За клопотанням прокурорів зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУ НП в Івано-Франківській області, за оперативного супроводу УВБ в Івано-Франківській області ДВБ НП України.