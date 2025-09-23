У комунальному транспорті Франківська тимчасово не працюватиме застосунок EasyPay при оплаті проїзду

У комунальному транспорті Івано-Франківська з 1 жовтня 2025 року тимчасово не працюватиме застосунок EasyPay при оплаті проїзду через планові технічні оновлення системи.
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
Про це повідомили на Facebook-сторінці комунального підприємства “Електроавтотранс”, пише Правда.
Як ідеться у дописі, з 25 вересня 2025 року призупинять продаж квитків через застосунок EasyPay, а з 1 жовтня QR-оплата через EasyPay буде тимчасово недоступна.
Пасажири зможуть використати придбані квитки для проїзду у громадському транспорті до 30 вересня. Відновити оплату через застосунок EasyPay планують у грудні.