У комунальному транспорті Франківська тимчасово не працюватиме застосунок EasyPay при оплаті проїзду

Автор: Олег Мамчур
23/09/2025 13:32
У комунальному транспорті Івано-Франківська з 1 жовтня 2025 року тимчасово не працюватиме застосунок EasyPay при оплаті проїзду через планові технічні оновлення системи.

Про це повідомили на Facebook-сторінці комунального підприємства “Електроавтотранс”, пише Правда.

Як ідеться у дописі, з 25 вересня 2025 року призупинять продаж квитків через застосунок EasyPay, а з 1 жовтня QR-оплата через EasyPay буде тимчасово недоступна.

Пасажири зможуть використати придбані квитки для проїзду у громадському транспорті до 30 вересня. Відновити оплату через застосунок EasyPay планують у грудні.

В “Електроавтотрансі” нагадують, що пасажири зможуть при QR-оплаті проїзду користуватися сервісами Portmone, Monobank або ПриватБанк.

