Двох франківців затримали з наркотиками
Автор: Олег Мамчур
23/09/2025 13:00
За вихідні в Івано-Франківську затримали двох осіб з підозрілими речовинами: чоловік намагався втекти від поліції, а жінка мала при собі згорток з рослинною речовиною.

Про це пише Правда з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області.

За вихідні патрульні поліцейські виявили два ймовірні випадки незаконного обігу наркотиків у Франківську.

Перший інцидент стався на вулиці Січових Стрільців, де 40-річний чоловік, помітивши поліціянтів, різко змінив напрямок руху. Така поведінка насторожила інспекторів, тому вони провели поверхневу перевірку.

Під час огляду патрульні виявили у чоловіка згорток з речовиною, яка схожа на наркотичну.

Другий випадок трапився на вулиці Мазепи, де 32-річна жінка мала при собі згорток з речовиною рослинного походження.

В обох випадках на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу для детального встановлення обставин справи та проведення необхідних експертиз.

