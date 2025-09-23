Двох франківців затримали з наркотиками

За вихідні в Івано-Франківську затримали двох осіб з підозрілими речовинами: чоловік намагався втекти від поліції, а жінка мала при собі згорток з рослинною речовиною.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Про це пише Правда з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області.
За вихідні патрульні поліцейські виявили два ймовірні випадки незаконного обігу наркотиків у Франківську.
Перший інцидент стався на вулиці Січових Стрільців, де 40-річний чоловік, помітивши поліціянтів, різко змінив напрямок руху. Така поведінка насторожила інспекторів, тому вони провели поверхневу перевірку.
Під час огляду патрульні виявили у чоловіка згорток з речовиною, яка схожа на наркотичну.
Другий випадок трапився на вулиці Мазепи, де 32-річна жінка мала при собі згорток з речовиною рослинного походження.
В обох випадках на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу для детального встановлення обставин справи та проведення необхідних експертиз.