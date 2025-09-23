ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Зеленський обговорив контрнаступ ЗСУ зі спецпредставником Трампа
Автор: Олег Мамчур
23/09/2025 12:28
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спецпредставником Трампа Кітом Келлогом, поінформувавши його про ситуацію на фронті, зокрема, біля Покровська і Добропілля.

Про це повідомляють Офіс президента та український лідер на сторінці у Telegram.

Як зазначається, у Нью-Йорку Зеленський провів зустріч зі спеціальним представником президента Сполучених Штатів Америки генералом Келлогом.

Український лідер подякував Келлогу за підтримку та допомогу й окремо відзначив зусилля президента США Дональда Трампа, щоб закінчити війну в Україні та зупинити вбивства.

«Поінформував про ситуацію на фронті та результати контрнаступальної операції біля Добропілля й Покровська», – заявив президент.

Повідомляється, що Келлог відзначив успіхи українських воїнів у контрнаступальній операції.

Також, за словами Зеленського, сторони торкнулися теми розвитку співпраці України та США. Зокрема, мова йшла про взаємовигідні угоди щодо дронів та закупівлі американської зброї, які Київ запропонував Вашингтону. Зеленський зазначив, що Україна дуже зацікавлена в тому, щоб укласти їх найближчим часом.

При цьому сторони обговорили гарантії безпеки та захист українського неба.

