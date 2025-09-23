Митець з Івано-Франківська Ярема Стецик отримав нагороду від командувача ССО

Нагрудний знак “За сприяння руху опору” від командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ отримав Ярема Стецик — музикант, дизайнер та художник з Івано-Франківська.

Цю інформацію митець підтвердив у коментарі Суспільному.

“Маю за честь і дякую за довіру! Дякую всім своїм друзям… ну і Наталі Стецик, звісно! Це — спільна відзнака”, — написав Ярема Стецик у Facebook.

Митець брав участь у проєкті “Стінописи опору”, ініційованому Всеукраїнським центром національного спротиву спільно з Рухом опору Сил спеціальних операцій.

За його словами, у межах цієї ініціативи він дистанційно допоміг створити декілька муралів, виготовляючи технічні шаблони.

Мурал на підтримку Руху опору ССО в Ромнах на Сумщині. Facebook/Ярема Стецик

У травні 2025 року Ярема Стецик разом з художником та військовослужбовцем Андрієм Єрмоленком створив мурал із зображенням козака Мамая у Запоріжжі й написом “Боріться за волю”. Ця робота була переможною в конкурсі на підтримку Руху опору Сил спеціальних операцій ЗСУ. На фасаді спорткомплексу “Титан” митець зобразив козака у бронежилеті з дронами, ноутбуком та кобзою, яка переходить в автомат.

Митець Ярема Стецик (по центру) та художник Андрій Єрмоленко (праворуч). З архіву Яреми Стецика

Ярема Стецик каже: присвятив цю роботу полеглому на околиці Гуляйполя Запорізької області голові Івано-Франківського “Пласту” та головному сержанту 78 батальйону 102 окремої бригади ТрО Назарію Лугарєву на псевдо Філософ. Воїн був командиром сина художника — Юрка Стецика на позивний Пікассо, який вважається зниклим безвісти з грудня 2022 року після бою на Запоріжжі.

Ярема Стецик присвятив мурал у Запоріжжі військовому 102 бригади Назарію Лугарєву на псевдо “Філософ”, травень 2025 року. З архіву Яреми Стецика

Окрім того, митець взяв участь у фестивалі “Червона рута”, який пройшов у Львові 17-21 вересня. Захід провели у партнерстві з Рухом опору Сил спеціальних операцій ЗСУ під гаслом “Червона рута” лунає — опір триває!”

Виступ гурту “Пенсія” під час фестивалю “Червона рута” у Львові. Facebook/Рута опору

Під час фестивалю Ярема Стецик з гуртом “Пенсія” виступив поблизу пам’ятника Тарасу Шевченку в середмісті Львова.

Ярема Стецик виступив на “Червоній руті — 2025” у Львові. Facebook/Рута опору

Стінопис у Запоріжжі не перша творча колаборація Яреми Стецика з художником Андрієм Єрмоленком. У квітні 2025 року в Івано-Франківському краєзнавчому музеї представили артоб’єкт “П’ЄТА” (Оплакування Христа), ініційований митцем та його дружиною Наталею. Роботу відтворили за мотивами однойменного твору Єрмоленка. Над створенням артоб’єкта працювали волонтери “Мальтійської служби допомоги”, студенти кафедри дизайну і графіки Карпатського національного університету, а також дружини та матері загиблих військовослужбовців, працівники музею, волонтери.