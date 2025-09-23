На Прикарпатті стартує виїзна група для допомоги ветеранам та їхнім сім’ям

В Івано-Франківській області розпочинає роботу виїзна група, яка надаватиме консультації ветеранам війни та їхнім родинам.
До складу групи увійшли представники соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, Пенсійного фонду, центру зайнятості, правової допомоги, ветеранського простору та інших установ. Координуватимуть її роботу заступники керівництва області, пише Правда з посиланням на Світлану Онищук.
Мета ініціативи — забезпечити захисникам і їхнім близьким можливість отримати допомогу безпосередньо у громадах, де вони проживають.
Перші виїзди відбудуться цього тижня:
- 24 вересня — у Калуському районі,
- 26 вересня — у Косівському районі.