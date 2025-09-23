ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Франківську облаштовують ще один доступний маршрут. ФОТО
Автор: Олег Мамчур
23/09/2025 10:52
На вулиці Героїв УПА, на відрізку від Вовчинецької до майбутнього реабілітаційного центру на Софіївці, тривають роботи з облаштування доступного маршруту.

За словами заступника міського голови Михайла Смушака, до ремонту тротуари тут були у вкрай поганому стані — старий асфальт і відсутність елементів доступності. Нині ж планують створити маршрут, зручний для всіх пішоходів, зокрема людей з інвалідністю.

“Це справді важливий відрізок, адже тут і поруч розташовані: ДНЗ №4 «Калинова сопілка», центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Донбас-Прикарпаття», ліцей №20”, — пише застпуник мера.

Завершити роботи планують уже за місяць. Після цього новий тротуар протестують разом із людьми з інвалідністю, аби перевірити його відповідність нормам.

