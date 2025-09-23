ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Водій легковика здійснив наїзд на отару овець: поліцейські встановили обставини події
Автор: Олег Мамчур
23/09/2025 10:20
21 вересня близько 23:00 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що в селищі Ворохта Надвірнянського району водій автомобіля збив овець та поїхав з місця події.

Поліцейські групи реагування патрульної поліції попередньо встановили, що 32-річний водій автомобіля «Ford Focus» в темну пору доби не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості руху та здійснив наїзд на сільськогосподарських тварин, які рухались по центральній частині проїзної дороги, яка не освітлюється.

Керманича автомобіля перевірили на стан спʼяніння. Він був тверезий.

Поліцейські притягнули водія до відповідальності за ст. 122-4, ст. 124 та ст. 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

