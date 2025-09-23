ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Прикарпатські рятувальники знайшли жінку, яка заблукала у лісі
Автор: Олег Мамчур
23/09/2025 09:49
22 вересня о 19:02 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області надійшло повідомлення про те, що під час збирання грибів у лісовому масиві поблизу села Дзвиняч Івано-Франківського району заблукала жінка.

У результаті проведених пошуково-рятувальних робіт о 00:30 рятувальники виявили громадянку 1959 року народження та транспортували її до села Дзвиняч, пише Правда.

ДСНС Прикарпаття закликає громадян: вирушаючи до лісу чи в гори, обов’язково повідомляйте рідних про свій маршрут, майте при собі заряджений мобільний телефон, засоби орієнтування та необхідне спорядження.

