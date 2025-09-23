Якою буде погода на Івано-Франківщині 23 вересня

23 вересня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів.

Про це повідомили на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, пише Правда.

Температура повітря в Івано-Франківську до 25-27° тепла. По області вдень — 22-27° тепла. У високогір’ї Карпат — 20-25° тепла.

Вітер — північно-західний, 5-10 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра. У тумані — 600-900 метрів.