У Косівській громаді підвищили тариф на вивезення твердих побутових відходів

Мешканців Косівської громади повідомили про підвищення тарифів на вивезення твердих побутових відходів.

З 1 липня у Косівській громаді встановили середньозважений тариф на послугу з управління побутовими відходами (вивіз сміття) для усіх категорій споживачів на рівні 292,88 грн. за 1м.куб., повідомили на сторінці міської ради.

“Щомісячна сплата за надання послуги розраховується виходячи з річних норм накопичення твердих побутових відходів, затверджених рішенням виконавчого комітету Косівської міської ради №01 від 29.01.2025р. Для житлових будинків індивідуальної забудови в сільській місцевості місячна плата з одного мешканця за послугу становить 36, 61 грн.; для житлових будинків індивідуальної забудови міста Косів місячна плата з одного мешканця за послугу становить 42, 71 грн.; для багатоквартирних житлових будинків місячна плата з одного мешканця за послугу становить 40, 27 грн.; для суб’єктів господарювання незалежно від організаційно-правової форми та форми власності місячний розрахунок здійснюватиметься відповідно виду діяльності та норми накопичення відходів”,- йдеться у повідомленні.