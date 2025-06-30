У Словаччині запропонували «пробачити все» росії, у МЗС відреагували

Глава МЗС Словаччини Юрай Бланар висловив думку, що Заходу необхiдно налагодити комунікацію з російською стороною, а можливо навiть «пробачити росії» усе. У МЗС України відреагували на ці заяви.

У ефірі каналу STVR глава МЗС Словаччини Юрай Бланар висловив думку, що для врегулювання повномасштабного вторгнення росії необхідно налагодити комунікацію з російською стороною та шукати дипломатичні шляхи розв’язання конфлікту. Він підкреслив, що нібито саме Захід має знайти спосіб співпраці з Москвою.

«Можливо, навіть варто пробачити все, що сталося», – заявив Бланар.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відповів на цю заяву на сторінці у Х.