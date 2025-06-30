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У Словаччині запропонували «пробачити все» росії, у МЗС відреагували
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У Словаччині запропонували «пробачити все» росії, у МЗС відреагували

Автор: Олег Мамчур
30/06/2025 21:35
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Глава МЗС Словаччини Юрай Бланар висловив думку, що Заходу необхiдно налагодити комунікацію з російською стороною, а можливо навiть «пробачити росії» усе. У МЗС України відреагували на ці заяви.

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У ефірі каналу STVR глава МЗС Словаччини Юрай Бланар висловив думку, що для врегулювання повномасштабного вторгнення росії необхідно налагодити комунікацію з російською стороною та шукати дипломатичні шляхи розв’язання конфлікту. Він підкреслив, що нібито саме Захід має знайти спосіб співпраці з Москвою.

«Можливо, навіть варто пробачити все, що сталося», – заявив Бланар.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відповів на цю заяву на сторінці у Х.

«Юраю, відчуття безкарності – першопричина злочинів росії. Наївно вважати, що злочинець зупиниться, якщо його злочин пробачити, а не покарати. Росія вдарить і по другій щоці. І ті, хто не втратив у цій війні нікого, не мають права робити подібні заяви», – написав Сибiга.