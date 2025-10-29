У Космачі вшанували пам’ять Патріарха Володимира

У селі Космач провели захід памʼяті з нагоди 100-річчя з дня народження та 30-річчя з дня упокоєння Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Володимира (Романюка). Саме тут, 35 років тому, у храмі Святих апостолів Петра і Павла майбутнього Предстоятеля УПЦ КП було висвячено у сан єпископа.

Подію розпочали виконанням духовного гімну України “Боже, Великий, Єдиний” та покладанням квітів до пам’ятників Патріарху Володимиру і Героям російсько-української війни родом із Космача. Учасники вшанували пам’ять тих, хто боровся за Україну, її народ, свободу та незалежність Церкви й Держави, пише Косівська районна військова адміністрація.

У місцевому Будинку культури відбулася конференція, присвячена духовній та суспільній діяльності Патріарха Володимира. У залі розгорнули виставку особистих речей Патріарха Володимира, його друкованих видань, фото та відеоматеріалів. Частину експонатів надали храм Святих апостолів Петра і Павла та музей-садиба в Хімчині.

На виставці також презентували раритетну книгу “Літопис Червоної Калини” 1930 року, яка була подарована Патріархом родині Михайла Дідишина. Саме з ним священнослужитель часто розмовляв про збереження та примноження гуцульських традицій.