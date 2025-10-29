Найбільше — росіян. Скільки іноземців мешкають на Прикарпатті

На Івано-Франківщині станом на жовтень 2025 року 5 тисяч 889 іноземців та осіб без громадянства мають посвідки на постійне проживання. Серед них переважають росіяни, молдовани, казахи та італійці.

Про це у відповіді на інформаційний запит Суспільного повідомили у Західному міжрегіональному управлінні Державної міграційної служби.

Упродовж 2025 року посвідки на постійне проживання в області видали 96 іноземцям. Зокрема, з 1 липня по 30 вересня такі документи отримали по двоє громадян Росії, Німеччини, Узбекистану та Литви, а також по одному громадянину Латвії, Грузії, Франції, Азербайджану, Молдови, Білорусі, Італії, Пакистану, Нідерландів і Кореї.

Громадяни яких країн проживають на Івано-Франківщині:

Росії — 4221;

Молдови — 305;

Казахстану — 115;

Італії — 107;

Азербайджану — 86;

Грузії — 55;

Туреччини — 53;

Вірменії — 51;

Німеччини — 48;

Йорданії — 40;

Литви — 36;

Латвії — 36;

Чехії — 30;

Єгипту — 28;

США — 25;

Узбекистану — 24;

представники інших країн — у незначній кількості.

Громадяни яких країн проживають на Івано-Франківщині. Інфографіка: Суспільне Івано-Франківськ/Діана Яців

На території області постійно мешкають семеро людей, які мають статус особи без громадянства.

Від початку 2025 року працівники міграційної служби відкликали дев’ять посвідок на постійне проживання на Івано-Франківщині: по дві для громадян Сирії, Йорданії, Росії та по одній — для громадян Ємену, Молдови, Узбекистану.

Скільки іноземців тимчасово проживають на Прикарпатті

Станом на жовтень 2025 року на Івано-Франківщині також тимчасово проживають 832 іноземці та особи без громадянства. Серед найпоширеніших причин їхнього перебування в області — возз’єднання сім’ї, навчання та працевлаштування.

З якою метою в області тимчасово проживають іноземці:

342 — для возз’єднання сімей із громадянами України;

219 — для навчання у закладах вищої освіти області;

194 — для працевлаштування;

36 — для культурної, освітньої, наукової, спортивної або волонтерської роботи;

30 — для провадження релігійної діяльності;

2 — для роботи у представництвах іноземних організацій;

2 — для возз’єднання сімей з особами, які мають посвідки на тимчасове проживання.

З якою метою в області тимчасово проживають іноземці. Інфографіка: Суспільне Івано-Франківськ/Діана Яців

Упродовж 2025 року на Івано-Франківщині 89 разів притягали громадян іноземних держав до адміністративної відповідальності за порушення вимог міграційного законодавства України.