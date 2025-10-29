Найбільше — росіян. Скільки іноземців мешкають на Прикарпатті

На Івано-Франківщині станом на жовтень 2025 року 5 тисяч 889 іноземців та осіб без громадянства мають посвідки на постійне проживання. Серед них переважають росіяни, молдовани, казахи та італійці.
Про це у відповіді на інформаційний запит Суспільного повідомили у Західному міжрегіональному управлінні Державної міграційної служби.
Упродовж 2025 року посвідки на постійне проживання в області видали 96 іноземцям. Зокрема, з 1 липня по 30 вересня такі документи отримали по двоє громадян Росії, Німеччини, Узбекистану та Литви, а також по одному громадянину Латвії, Грузії, Франції, Азербайджану, Молдови, Білорусі, Італії, Пакистану, Нідерландів і Кореї.
Громадяни яких країн проживають на Івано-Франківщині:
- Росії — 4221;
- Молдови — 305;
- Казахстану — 115;
- Італії — 107;
- Азербайджану — 86;
- Грузії — 55;
- Туреччини — 53;
- Вірменії — 51;
- Німеччини — 48;
- Йорданії — 40;
- Литви — 36;
- Латвії — 36;
- Чехії — 30;
- Єгипту — 28;
- США — 25;
- Узбекистану — 24;
- представники інших країн — у незначній кількості.
Громадяни яких країн проживають на Івано-Франківщині. Інфографіка: Суспільне Івано-Франківськ/Діана Яців
На території області постійно мешкають семеро людей, які мають статус особи без громадянства.
Від початку 2025 року працівники міграційної служби відкликали дев’ять посвідок на постійне проживання на Івано-Франківщині: по дві для громадян Сирії, Йорданії, Росії та по одній — для громадян Ємену, Молдови, Узбекистану.
Скільки іноземців тимчасово проживають на Прикарпатті
Станом на жовтень 2025 року на Івано-Франківщині також тимчасово проживають 832 іноземці та особи без громадянства. Серед найпоширеніших причин їхнього перебування в області — возз’єднання сім’ї, навчання та працевлаштування.
З якою метою в області тимчасово проживають іноземці:
- 342 — для возз’єднання сімей із громадянами України;
- 219 — для навчання у закладах вищої освіти області;
- 194 — для працевлаштування;
- 36 — для культурної, освітньої, наукової, спортивної або волонтерської роботи;
- 30 — для провадження релігійної діяльності;
- 2 — для роботи у представництвах іноземних організацій;
- 2 — для возз’єднання сімей з особами, які мають посвідки на тимчасове проживання.
З якою метою в області тимчасово проживають іноземці. Інфографіка: Суспільне Івано-Франківськ/Діана Яців
Упродовж 2025 року на Івано-Франківщині 89 разів притягали громадян іноземних держав до адміністративної відповідальності за порушення вимог міграційного законодавства України.
“Основними підставами для складання адміністративних протоколів були перевищення встановленого терміну перебування на території України, несвоєчасне оформлення або продовження посвідок на проживання, а також порушення правил реєстрації місця проживання. За результатами розгляду матеріалів відповідні рішення ухвалили територіальні підрозділи Державної міграційної служби спільно з органами Національної поліції”, — написала у відповіді на запит начальниця Західного міжрегіонального управління ДМС Зоряна Булаш.