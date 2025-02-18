У Кремлі запропонували іншим країнам розділити Україну

У Москві анонсували “неминучий розпад” української держави. Сергій Наришкін порадив сусіднім країнам поділити її територію на основі “точного історичного аналізу”. Поки Дональд Трамп причиною повномасштабної війни називає обіцянку Байдена щодо вступу України в НАТО, у Кремлі своїми заявами вкотре доводять, що саме знищення української держави є головною метою російської агресії , передає 24 Канал.

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У Москві знову “ділять” Україну

Так, на круглому столі Російського історичного товариства голова Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін назвав Україну “державою, яка не відбулася”. Чиновник заявив, що вона неминуче розпадеться, і запропонував заздалегідь визначитися, які її території до якої із суміжних країн мають відійти “з історичної точки зору”.

За словами Наришкіна, “найпослідовніше” на території сучасної України претендує Польща. “Зараз вона придивляється до Львова, і загалом небезпідставно”, – цинічно зауважив голова російської СЗР.

Нагадаємо, що Наришкін вже робив подібну заяву нещодавно. Він казав, що Росія має з іншими країнами обговорити “історичні права” на українські землі. Серед учасників цієї “дискусії” посіпака Кремля назвав Польщу, Угорщину та Словаччину.

Зазначимо, що у США хочуть, аби обидві сторони конфлікту пішли на поступки. Дональд Трамп вважає можливим повернення Україною частини окупованих територій, однак не кордонів 2014 року.

Своєю чергою президент Зеленський неодноразово заявляв, що Україна ніколи юридично не визнає окуповані території російськими. Водночас глава держави допускав повернення цих земель у майбутньому дипломатичним шляхом. Зеленський зазначав, що членство України в НАТО є власне гарантією безпеки для Росії, запорукою того, що Київ не повертатиме захоплені ворогом території військовим шляхом.

Тим часом у Кремлі навмисне висувають нездійсненні вимоги для переговорів. Путін хоче, аби Україна вивела війська із частин Донеччини, Луганщини, Запоріжжя та Херсонщини, які вона записала до себе у конституцію ще восени 2022 року. Крім того, російський диктатор вимагає позаблоковості України – поставити хрест на її вступі до НАТО.



Нагадаємо Путін випадково проговорився про своє справжнє ставлення до мирних переговорів