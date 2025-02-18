На Прикарпатті судитимуть посадовця за незаконне видобування корисних копалин на суму близько 5 млн грн

За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт щодо головного інженера комунального підприємства «Калуська енергетична Компанія» за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення – підземних вод (ч. 3 ст. 240 КК України).

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Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура, передає Правда.іф

Досудовим розслідуванням установлено, що упродовж січня ¬– жовтня 2022 року за відсутності у підприємства спеціального дозволу на користування надрами головний інженер, будучи службовою особою та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, допустив незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, а саме водозабір з підземних вод.

Внаслідок протиправної діяльності комунального підприємства навколишньому природному середовищу було завдано шкоди на понад 4,9 млн грн.

Господарський суд Івано-Франківської області погодився з доводами прокурора та задовольнив позовні вимоги про відшкодування завданої шкоди у повному обсязі.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУ НП в Івано-Франківській області.