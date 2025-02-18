Житель Львівщини заплатив 5 тисяч доларів за “безпечний” перетин кордону Тисою. ФОТО

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На Закарпатті в рамках відкритого кримінального провадження, правоохоронці припинили спробу переправлення через українсько-румунський кордон 23-річного жителя Львівщини.

Повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України, передає Правда.іф

Порушник скористався послугами переправника – жителя Закарпаття, якому заплатив 5 тисяч доларів США. За ці кошти закарпатець пообіцяв організувати йому «безпечний» перетин кордону Тисою.

Правоохоронці задокументували факт отримання переправником неправомірної грошової винагороди.

Наразі закарпатцю вже оголошено про підозру за ч.3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Днями його затримали в порядку ст.208 КПК України. У разі доведення вини підозрюваного у суді, йому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі до дев’яти років.

Заходи з викриття організатора переправлення особи в Румунію проводили співробітники Головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону спільно зі співробітниками Тячівського МРВ УСБУ в Закарпатській області за процесуального керівництва Тячівської окружної прокуратури.

Вчора Рахівський районний суд постановив взяти закарпатця під варту на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 502 тисячі гривень.