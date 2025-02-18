Суд зобов’язав Олега Бахматюка виплатити 1,2 млрд грн боргу Нацбанку

Печерський районний суд Києва 30 січня ухвалив рішення стягнути з колишнього власника ПАТ «ВіЕйБі Банк», мільйонера Олега Бахматюка 1,22 млрд грн на користь Національного банку України.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це повідомила пресслужба НБУ в понеділок, 17 лютого.

Зазначається, що гроші стягують для погашення заборгованості банку за стабілізаційним кредитом, виданим Нацбанком у 2014 році. Судовий розгляд цієї справи тривав з 2015 року.

«Упродовж цього часу представники Олега Бахматюка та пов’язані з ним компанії своїми діями фактично затягнули судовий процес, водночас намагаючись уникнути виконання зобов’язань за кредитним договором та договором поруки», – сказав начальник управління правової та судової роботи з проблемними активами НБУ Сергій Бойко.

Нагадаємо, ПАТ «ВіЕйБі Банк» у 2014 році уклав з Національним банком договір про стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн. Олег Бахматюк поручився за повернення банком кредитних грошей та уклав з Нацбанком договір поруки. Утім банк і його власник не виконали взяті на себе зобов’язання, тому Нацбанк у 2015 році звернувся до суду з позовною заявою про стягнення з нього заборгованості.

Як повідомили у пресслужбі Нацбанку, наразі на розгляді Печерського райсуду залишаються ще п’ять справ за позовними заявами НБУ до Олега Бахматюка за боргами ПАТ «ВіЕйБі Банк» та ПАТ «Комерційний Банк “Фінансова Ініціатива”». Загальна сума заборгованості, яку НБУ стягує в судовому порядку з Олега Бахматюка, становить близько 7,9 млрд грн.

Хто такий Олег Бахматюк

50-річний Олег Бахматюк – аграрний бізнесмен та засновник агрохолдингу «Ukrlandfarming» «Райз-Запад» «Райз-Максимко» «Агрохолдинг Авангард». Бізнесмен володів банками VAB Банк та «Фінансова ініціатива», які визнали неплатоспроможними – у 2014 та 2015 роках відповідно. До 2014 року Бахматюк регулярно входив у Топ-10 найбагатших українців, тоді його статки оцінювали у понад 2,6 млрд доларів.

Як повідомляв ZAXID.NET, у червні 2024 року Нацбанк виселив ПрАТ «Швейне підприємство «Світанок» мільярдера Олега Бахматюка із приміщень у Львові. Бізнесмен заклав їх в іпотеку під 2 млрд грн, але позику не повернув.

Раніше, у грудні 2023 року, в Яремчі продали землю бізнесмена Олега Бахматюка, щоб погасити борги перед Нацбанком. Земельну ділянку продали на аукціоні за 40,3 млн грн.

У березні 2023 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно арештував власника агрохолдингу «Укрлендфармінг» Олега Бахматюка у справі про надання хабаря ексголові ДФС Роману Насірову та його раднику.

https://zaxid.net/news/